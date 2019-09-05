الامارات | 10 فوائد لممارسة اللياقة البدنية يوميا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لورين هولاند خبير اللياقة البدنية وأحد مؤسسي "جيم نيشن" في دبي، إنه في ظل تسارع الوقت وانشغالاتنا الكثيرة، نتجاهل ممارسة الأنشطة البدنية وحتى الخفيفة منها، رغم أن ما نحتاجه يومياً هو نصف ساعة فقط، فهذه المدة كافية من أجل تزويد الجسم بالحيوية والنشاط، مضيفا أم ممارسة اللياقة البدنية تحقق 10 فوائد للجسم وتقي من أمراض عدة.



وأضاف أن ممارسة الرياضة وأنواع اللياقة البدنية المتنوعة وبشكل منتظم، هو أمر مفيد لبناء العضلات وتقويتها في الجسم، وتمنحك الشكل المصقول الذي تحلم به، بجانب قدرتها على تخفيض وزنك وشد جسمك، والحفاظ على صحتك وصحة قلبك.

وتختلف أنواع التمارين التي يحتاجها الشخص الرياضي كي يكون لائق بدينا بأختلاف نوع الرياضة التي يمارسها. وتعتبر اللياقة حالة صحية للجسم، حيث تساعد الإنسان على القيام بالعديد من الأنشطة اليومية والرياضية كما أنها تعتبر الحل الأمثل للكثير من المشاكل الصحية، كما أنها الدرع الواقي لمنع الإصابة بالعديد من الأمراض.



وأثبتت الدراسات الحديثة أن للياقة البدنية فوائد عدة تتلخص في:

1. اللياقة البدنية تعمل على خفض نسبة الإصابة بداء السكري.

2.اللياقة البدنية تجعل الجسم يتحكم بشكل أفضل بنسبة سكر الدم.

3. تعمل اللياقة البدنية على التقليل من نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين والكوليسترول.

4. تحافظ على الوزن وتساعد أيضاً في إنقاص الوزن.

5. تمارين اللياقة البدنية تعمل على التقليل من خطر الإصابة بالبرد.

6. تؤثر تمارين اللياقة البدنية إيجابياً على قوة الذاكرة.

7. التمارين تساعد على النوم وتجعل النوم مريحاً.

8- تقليل الإصابة بأمراض المفاصل والمحافظة على صحتها.

9. الرياضة تعمل على زيادة الثقة بالنفس.

10. لها أثر إيجابي واضح على نفسية الإنسان، فتخفف من الضغوطات والتوتر.

وقال هولاند إنه لتعزيز هذا المفهوم لدى المتعاملين، أطلق جيم نيشن فرعه الثاني في منطقة بردبي، كما تخطط لافتتاح فرعا جديدا في إمارة رأس الخيمة في منار مول، قبل نهاية العام الجاري. وتبلغ مساحته نحو 25 ألف قدم مربعة وتم تجهيزه بنحو 500 قطعة رياضية. ونجحت جيم نيشن في جذب أعضاء بإجمالي 13 ألف عضوية بنسبة زيادة تبلغ 33%. وأضاف أن حجم الانفاق على نوادي اللياقة البدنية في الإمارات يبلغ نحو 380 مليون دولار وهناك اقبال كبير من المواطنين والمقيمين في الدولة على الاشتراك بنوادي اللياقة البدنية.

من جهته قال فرانك افيكي احد مؤسسي جيم نيشن ان هناك تجاوب كبير من سكان دبي والامارات على الاشتراك بالنوادي المخصصة للياقة البدنية ما يشجعنا على تطبيق خطة توسع طموحة خلال عامي 2019 و2020.

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