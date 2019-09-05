هدد فتاة بفضح أمرها.. شاب من ذوي القدرات الخاصة في المحكمة بسبب "سناب شات"

رفعت فتاة قضية على شاب تجمعها به علاقة عاطفية منذ تقريبا عام ونصف العام، وذلك بعدما اتهمته بتهديدها بأنه سيبلغ والدتها بالعلاقة القائمة بينهما.

بداية التعارف كان عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، والمحادثات الإلكترونية امتدت حوالي عام ونصف، وعندما طلب منها الشاب مقابلته رفضت، فأرسل لها "ذا ما طلعتي معي بخبر أمك".

وهو ما جعلها ترفع عليه قضية اتهمته فيها بتهديدها بعبارات خادشة للشرف والاعتبار، لحملها على القيام بفعل، وهو الخروج معه، وذلك باستخدام برنامج "سناب شات"، وهي القضية باشرتها محكمة جنايات أبوظبي، بحسب موقع "الإمارات اليوم".

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محامية الشاب شيماء العامري، دفعت في المحكمة بكونه من ذوي الهمم، ولم يقصد معنى التهديد الذي وصل إلى الفتاة، وقالت إنه عندما أرسل لها تلك الجملة كان يريد حثها على المقابلة وليس تهديدها.

موضحة إعاقته التي تتمثل في أنه عاجز عن الحركة، نتيجة تعرضه لحادث أدى إلى إصابات بليغة في الدماغ، وإلى عدم حركته، وأرفقت في مذكرة الدفاع، صورة من التقارير الطبية لحالة المتهم.

وقالت إن المتهم شعر بصدمة عندما رفضت الفتاة الخروج معه، وكان يريد أن يعرف أسباب ذلك بعد عام ونصف من العلاقة التي تجمعها، وهل هذا بسبب عدم حركته وأحيانا قلة التركيز والاستيعاب، حيث كان يريد للعلاقة أن تكلل بالزواج، ولم يتخيل أن تؤدي به للمحكمة.

وطالبت المحامية ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، واستعمال أقصى درجات الرأفة معه، نظراً لكونه من أصحاب الهمم، ومعروفاً بالسمعة الطيبة، ولم يتوافر لديه القصد الجنائي من واقعة التهديد.