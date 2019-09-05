للمرة الأولى.. بريانكا تشوبرا وزوجها جوناس يحصلان على لقب الأكثر أناقة

بإطلالات جذابة ومختلفة وعصرية، استطاعت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا وزوجها نجم البوب الأمريكي نيك جوناس لقب الأكثر أناقة في 2019 من مجلة "بيبول".

وتعد تلك هي المرة الأولى في تاريخ المجلة التي يتقاسم فيها زوجان على هذا اللقب، بعد أن تصدرت تشوبرا التي تبلغ من العمر 37 عاما، والتي كانت ملكة جمال العالم، وحققت شهرة في هوليوود وبوليوود، وكذلك زوجها جوناس البالغ من العم 26 عاماً، القائمة السنوية للمشاهير الأكثر أناقة التي تصدرها المجلة.

وشملت المنافسة هذا العام كل من الممثل بيلي بورتر وبطلة التنس سيرينا وليامز، بالإضافة إلى رائدات عالم الأناقة مثل جنيفر لوبيز وليدي جاجا وسيلين ديون.

Advertisements

من جانبها، قالت أندريا لافينثال، مديرة قسم الأناقة والجمال في المجلة، في حديث مع وكالة "رويترز": "هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يكون فيها رجل أو زوجان في المراكز الـ10 الأولى من القائمة، ناهيك عن حصولهما على لقب الأكثر أناقة لكننا شعرنا بأن هذين الاثنين يستحقان اللقب".

يذكر أن الزوجان تشوبرا وجوناس تزوجا في نيودلهي في ديسمبر عام 2018 ليصبحا من أشهر الأزواج في العالم.