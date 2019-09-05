بالصور - أبرز صيحات الأزياء العالمية لهذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نرمين الجلاد:

عادت موضة شتاء 2020/2019 لحقبة السبعينات والثمانينات إذ ظهرت الأكتاف الكبيرة والأقمشة اللامعة بشكل كبير في أسابيع الموضة العالمية وشوارع لندن.

واعتمدت عروض الأزياء في ميلانو، ونيويورك، وباريس، على التصاميم التي تظهر جرأة وجاذبية النساء، وخطف أنظار المتابعين والمهتمين بالموضة.. وانتشرت بعض الصيحات المختلفة التي جمعت بين العصرية والأناقة، فرأينا الملابس المطبوعة بنقوش جلود الحيوانات، والتصاميم التي اعتمدت على الشراشيب.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز صيحات الموضة الرائجة لخريف وشتاء 2019-2020:

- التصاميم المطبوعة:

انتشرت التصاميم المطبوعة متعددة الألوان في التصاميم الكلاسيكية وفساتين السهرة، وخاصة في عروض أزياء دولتشي آند جابانا.

- جلود الحيوانات:

صيحة الأزياء المطبوعة بجلد الحيوانات انتشرت أيضًا في التصاميم الكلاسيكية والسهرات لهذا الموسم، إذ ظهرت في الأزياء الرئيسية لأشهر مصممين الأزياء مثل فكتوريا بيكهم، ودولتشي آند جابانا.

- الجواكيت المنفوخة:

تعتبر من القطع الأساسية لفصل الشتاء، فالجواكيت المنفوخة الاختيار الأمثل للفتاة الرفيعة ذات القوام الرشيق، ونصح خبراء الموضة الفتاة الكيرفي والممتلئة بتجنب ارتدائها، لأنه يظهرها بوزن زائد.

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- الشراشيب:

ظهرت التصاميم التي اعتمدت على الشراشيب في الملابس العادية والسوارية، وظهرت بوضوح في عروض أزياء فالنتينو، وألكسندر ماكوين، وجيفنشي.

- الجواكيت الجينز:

بالعودة إلى تصاميم الثمانينات حرصت عروض الأزياء على إعادة تصميم الجواكيت الجينز القصيرة، بلمسات أنيقة تناسب إطلالة وذوق المرأة العصرية لهذا العام.

- ارتداء الملابس الصيفية مع الجاكيت:

انتشرت في عروض الأزياء المختلفة إمكانية الجمع بين ملابس الصيف والشتاء، عن طريق ارتداء جاكيت على "تيشيرت" صيفي مع بوت.

- صيحة المونوكروم:

طغت صيحة المونوكروم على تصاميم العروض المختلفة، وهي من القطع التي يفضل اعتمادها لتبدين بقامة أطول وأنحف. فإذا قررتِ اعتماد صيحة المونوكروم، يمكنكِ تنسيق قطع من اللون نفسه، أو بظلال قريبة من نفس الدرجة، ومن أسهل الألوان التي يمكن تنسيقها بهذا الأسلوب هما الأبيض والأسود. ويفضل ارتداء حذاء من نفس لون الإطلالة إن لم يتوافر يمكنكِ انتعال أحذية نيود.

احرصي على كسر هذا اللوك بإدخال لون مختلف في المكياج وطلاء الأظافر، وإذ كنتِ من أصحاب القامة الطويلة ارتدي البدلة النسائية بالألوان الترابية.