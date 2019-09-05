إليك ما يجب فعله إذا هرب كلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تهرب بعض الكلاب عندما لا يكون أصحابها منتبهون لها، كان ذلك لوجود رائحة شيء مثير للاهتمام أو لكونهم خائفين.

وفي مثل هذه المواقف من الأفضل الالتزام بالهدوء وعدم نداء الكلب بصوت مذعور، حيث يمكن للكلاب أن تسمع الذعر والحيوانات الخائفة سوف تظل بعيدة.

وبدلا من الركض خلف الكلب، من الأفضل أن تظل مكانك. فغالبا ما سيعود عندما يختفي الشيء الذي جذب انتباهه. وفي حال بدأ صاحب الكلب البحث في مكان آخر وحدث أن عاد الكلب، فهنا قد يبدأ الكلب حقا في الفزع.

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يجب على أصحاب الكلاب طلب الدعم أيضا. ثم يمكن لشخص الانتظار في المكان الذي فر منه الكلب والشخص الآخر يبحث في الأماكن التي من المعتاد أن يختبئ فيها الكلب.

وغالبا لا تكون الكلاب بعيدة، ولكن إذا ما شعر بالخوف فلن يخرج من المكان الذي يختبئ فيه.

إذا لم يعد الحيوان بعد مرور بعض الوقت من الجيد بدء وضع ملصقات تحمل صورته ووصف له وكذلك أرقام هواتف.