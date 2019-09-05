موعد حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد.. قبل مهرجان الجونة عشان الكل يحضر

كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد فهمي وخطيبته الممثلة هنا الزاهد، مكان إقامة حفل زفافهما المرتقب.

وقال المصدر لـ"هن"، إن العروسين سيعقدان حفل زفافهما في فندق الفورسيزون نايل بلازا القاهرة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري.

وأضاف المصدر، أنَه جرى دعوة عدد كبير من الفنانين ونجوم الوسط الفني، وبعض الإعلاميين، متابعًا: "اختاروا الوقت ده مخصوص، علشان يبقى قبل موعد إقامة مهرجان الجونة، والكل يحضر".

يشار إلى أن الفنان أحمد فهمي أعلن أن زفافه على الفنانة هنا الزاهد، سيقام في سبتمبر الجاري، ردا على تساؤل أحد متابعيه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ومن طرائف فهمي وهنا، أن الأول ظهر مؤخرًا من أعلى "السقالات" المتواجدة داخل بيت الزوجية، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" مع الإعلامي رامي رضوان، متحدثا عن تحضيرات "عش الزوجية" مع هنا الزاهد، قائلا إن "خطيبته دمرت البيت القديم كله، وطلبت تجهيزات جديدة".

وأضاف فهمي: "خناقة عشان المشاية اللي تحت، أنا عايزها نجيلة، وهي عايزة مشاية، وجوا البيت، كل حاجة مش عجباها وكل حاجة تتغير"، متابعا: "الناس فاكرة هنا الزاهد كيوت، وخلي بالك منها، لا ده هي اللي بتعمل كل حاجة، لسه مخلص مسلسل 20 ساعة تصوير في اليوم قلت هريح، لقيتها جايبة العمال وجايالي".