صور.. شرطية تواجه السجن بسبب سرقتها قطع ملابس

داخل إحدى محلات بيع الملابس، في أحد المراكز التجارية، بمدينة "نيويورك" الأمريكية، أُلقى القبض على"إيفا بينا"، ضابطة شرطية، صاحبة الـ41 عامًا، وتُشرف على الإسكان في المدينة، أثناء محاولة سرقة 6 قطع من الملابس، بعدما أظهرتها كاميرات المراقبة.

حدثت الواقعة في الثامنة والنصف مساء، والتي اكتشفتها الكاميرات أثناء مغادرتها المتجر، حيث كانت تزيل علامات البيع من الملابس وتضع القطع في حقيبتها، دون دفع ثمنها، بحسب "نيويورك بوست".

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حاول حراس أمن المتجر منعها من الخروج، واستدعى الشرطة على الفور، والتي ألقت القبض عليها،وسيكون اعتقال بينا أمرًا محرجًا للشرطة، حيث تم تقديمها في مناسبة للشرطة مؤخرا، مع مفوض الشرطة جيمس أونيل.