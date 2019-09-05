أمريكية تطلق النار على نجلتها بسبب "أصوات المطبخ"

"كان السلاح بالقرب مني، فأطلقت النار على الشخص الوافد على الباب"، هكذا بررت سيدة أمريكية إلقاءها النار على نجلتها، صاحبة الـ18عامًا، بالخطأ، ظنًا منها بأنها لصًا آتي لسرقتها، داخل منزلها في جيرارد، في ولاية "أوهايو".
سمعت الأم أصواتًا آتية من داخل مطبخ منزلها، وأقدمت على استخدام سلاحًا مرخصًا تحتفظ به في منزلها نظرًا لكونها تعيش وحيدة، فلم تعتاد المراهقة على زيارة والدتها دون إبلاغها مسبقًا، وهو ما جعلها تظن أن حياتها في خطر.
أُصيبت المراهقة في ذراعها، وعلى الفور تم نقلها لإحدى المستشفيات للاطمئنان على صحتها، وأفادت تقارير الأطباء أن حالتها ليست خطيرة، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز"، نقلا عن وسائل إعلام محلية.
وقال حون نورمان، رئيس الشرطة المحلية، أن السيدة صدمت عند رؤية ابنتها، وتعتزم الشرطة تقديم تقرير للنائب العام في المنطقة كي يبتّ في مسألة إقامة ملاحقات.
وقد قتل نحو 40 ألف شخص بالرصاص سنة 2017، بحسب الإحصاءات الرسمية.
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