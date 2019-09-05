"الاهتمام مابيطلبش".. هندية ترفع دعوى طلاق ضد زوجها: مبيودنيش للسينما

داخل محكمة الأسرة، بمدينة "بوبال" الهندية، رفعت زوجة قضية طلاق على زوجها، معللةً انشغاله الدائم عنها والاستعداد لامتحان لجنة الخدمة الاتحادية العامة UPSC، ولا يمتلك الوقت للتحدث والخروج معها.

"زوجي دائم الانشغال ولا يأخذني للتسوق أو للسينما"، بهذه العبارة واصلت الزوجة الهندية شكواها ضد زوجها، موضحة أنه يمضي طوال الوقت في التحضير للامتحان، وهو الأمر الذي لم تعد تقوى على تحمله، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وأثارت قضية الزوجة عناوين الصحف الهندية مؤخرًا، وعلى جانب آخر اعترف الزوج بأنه يركز كل وقته على امتحان الـ UPSC، مدعيًا أنه يحلم منذ الطفولة باجتيازه، كما أقر أن حالته الزوجية أصبحت غير مستقرة بسبب هوسه بالدراسة في امتحان الخدمة المدنية.

وبعد الاستماع لكلا الطرفين طلب منهما المستشار قضاء بعض الوقت، وإعادة النظر في قرارهما ومعرفة عما إذا كان يمكنهما حل الأمور.