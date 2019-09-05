"ابني سمع مكالمة راجل وست" أم تحذر من لعبة إلكترونية.. واستشاري يعلق

نصحت سيدة تُدعى هنا سعد الأمهات، بضرورة مراقبة أطفالهن من الألعاب الإليكترونية، زاعمة أن بعض الألعاب قد ينتج عنها كوارث كاستغلال الأطفال أو خطفهم من قٍبل أشخاص آخرين.

ونشرت هنا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطفلها خلال ممارسته إحدى الألعاب الإليكترونية التي لم تُعلن عن اسمها.

وأظهر الفيديو فتح مكالمة بين شخصين خلال اللعبة، وسماع الطفل لتفاصيل المكالمة بدقة وكانت المكالمة عبارة عن شخص يواعد سيدة ويتفق معها على لقاء وطلب منها رقم هاتفها وعندما سمعت الأم الحديث اندهشت ولكن الأبن ظل مندمجا في اللعب دون الالتفات للحديث الدائر.

وتروي هنا أنها شعرت بالذعر فأرادت التأكد من أن المتحدث يسمعها فطلبت من أبنها "مالك" التحدث إليه وتبين أن الطرف الأخر يسمعهم بوضوح وسأل طفلها عن أسمه وعنوانه فتملك الأم الذعر.

وعن الفيديو قالت هنا: "صورت الفيديو مخصوص عشان الناس اللي ولادهم بتفضل كتير على الآي باد، والتابلت، أو الفون، والألعاب الأونلاين دون مراقبة وممكن وحد يعرف العنوان من أطفالنا ويستغلوهم أي نوع من الاستغلال ربنا يحفظ أولادنا جميعا".

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استشاري أسري يحذر.. "ممكن تكون وسيلة خطف"

ومن جانبها حذرت، الدكتورة هالة حماد، الاستشاري النفسي، من انسياق الأطفال حول الألعاب الإليكترونية، والتي تعتمد عن خصائص الصوت أو الميكروفون،

قائلة: "يجب عدم ترك الأطفال للألعاب ذات الميكروفون وتسمح بالتواصل مع الآخرين دون رقابة إذ من الممكن ان تكون وسيلة لخطف الأطفال".

وأضافت "حماد" خلال حديثها لـ "هُن" بأن على الأمهات متابعة أولادهم، وعدم السماح لهم بالدخول على ألعاب مواقع التواصل الاجتماعي، في هذا السن المُبكر.

وتابعت "حماد" أن في حال اكتشاف الأم ارتباط طفلها بتلك الألعاب، عليها أن تشغل الأمهات أوقات أطفالهم بأمر أخر بعيدا عن تلك الألعاب، كالتنزهات، أو تنمية مواهبهم، مع تحذيرهم من اللعبة بشكل جدي، ومن خطر الحديث مع الأشخاص الغُرباء عنهم.