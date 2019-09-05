كارا ديلافين تطيح بكيت موس وتصبح العارضة الأعلى أجرًا.. وهذا ما تجنيه في العام الواحد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا شك أنَّ كارا ديليفن، تعدُّ واحدةً من أبرز العارضات فضلًا عن كونها ممثلة، وهذا ما جعلها تحصلُ على لقب العارضة الأعلى أجرًا في بريطانيا بثروةٍ هائلةٍ جمعتها في وقتٍ قصير.

كشف تقريرٌ حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن حصول كارا على لقب العارضة الأعلى أجرًا في بريطانيا، بعدما جنت ما يصل إلى 26 مليون دولار خلال العام الماضي وحتى الآن.

هذا وتفوقت العارضة ذات الـ 27 عامًا، على غريمتيها العارضتين الشهيرتين كيت موس، 45 عامًا، وروزي هانتينغتون وايتلي، 32 عامًا، اللتين جمعتا ما يصل إلى 11 و9 ملايين دولار على التوالي.

ضاعفت كارا دخلها خلال الـ 12 شهرًا الماضية من خلال ما تجنيه من أرباحٍ من شركتها "Cara & Co"، والتي تحصل من خلالها على 72 ألف دولار يوميًا.

ووفقًا لآخر دراسةٍ إحصائية من هيئة "Companies House"، ساهمت أعمال كارا الأخيرة في حصولها على 26 مليون دولار، من بينها 25 مليون دولار نقدًا في البنك.

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بالإضافةِ إلى ذلك، يُذكر أنَّ كارا نجحت في مضاعفةِ أرباحها في 2017، حيث جنت آنذاك 15 مليون دولار.

وجنبًا إلى جنب مع أعمالها في مجال عرض الأزياء والتمثيل، تحصل كارا أيضًا على دخلٍ من خلال أعمال والدها في وكالته للعقارات "Harvey White Properties Ltd"، والتي تشغل فيها منصب المدير وتعمل فيها برفقة شقيقتيها بوبي وكلوي.

وعلى الرغم من ثروتها الهائلة، إلا أنّه سبق وقالت العارضة البريطانية خلال لقاءٍ في برنامجٍ إذاعي، إنَّ المال لا يسعدها، وقالت: "حصلت على تربيةٍ مميزة للغاية بالتأكيد، ولدي عائلةٌ رائعة وأذكر أنَّ والدي لم يكن لديه الكثير من المال عندما كان صغيرًا، وهو طموحٌ للغاية وهدفه رعاية العائلة".

وأضافت: "إلا أنني أدركت أنَّ المال ليس كل شيء، لقد وصلت إلى المرحلة التي أعلم أني ربحت الكثير من المال، ولكنني لست سعيدة وأشعر بالوحدة".

وعلى الصعيدِ الفني، تنشغل كارا حاليًا في تصوير مسلسل "كرنفال رو"، حيث تلعب دور البطولة مع الممثل، أورلاندو بلوم.