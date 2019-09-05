السروال الجلدي نجم موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل السروال الجلدي نجم الموضة النسائية في خريف وشتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه أن السروال الجلدي يأتي هذا الموسم بقصة ذات أرجل واسعة، ويكتسي باللون الأسود على غرار نجمات الروك أو يتألق بلون الكونياك الجذاب أو يزهو بالأخضر الزمردي الفخم.

كما تزدان بعض الموديلات بنقوش جلد الحيوانات كنقوش جلد الثعبان أو جلد التمساح.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن تنسيق السروال الجلدي مع قميص جلدي بنفس لون السروال.