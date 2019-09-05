المقص يهدد أظافرك بالتقصف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- حذرت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر من استخدام المقص أو القصّافة لتهذيب أظافر اليد والقدم؛ نظرا لأن استخدام هذه الأدوات الحادة قد يتسبب في تقصف الأظافر وتشققها. وبدلا من المقص أو القصّافة تنصح هوبر بتهذيب الأظافر بواسطة مِبرد، مشيرة إلى أن الأظافر النحيفة للغاية أو التي تتعرض للتقصف بسهولة تحتاج إلى مِبرد من الزجاج أو الكريستال؛ حيث إنه يحافظ على الأظافر ويحميها.

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