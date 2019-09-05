طريقة صنع مورد الخدود في البيت

أصبح "التنت"، أو مورد الشخدود والشفاه موضة، بسبب اللوك الطبيعي الذي يضفيه على الوجه، والحمرة الطبيعية التي تكتسب سواء في الشفاه أو الوجنتين، ما يجعل المكياج بعيد تماما عن الصارخ، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة صنع المورد في البيت بحسب موقع "باستل".

المكونات التي تحتاجينها هي ملون غذائي (يمكن استبداله بماء الورد)، زبدة كاكاو شفافة، جلسيرين، وعاء، قطن، ميكروويف، حاوية لوضع التنت.

في البداية اخلطي الجلسرين مع اللون الغذائي، وجربي درجته على بشرتك، كلما احتجتي لتغميق اللون، ضيفي من اللون الغذائي.

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ضيفي زبدة الكاكاو للخليط، ويوضع التنت في الميكروويف حتى تذاب زيدة الكاكاو بالكامل، ثم يقلب الخليط.

استخدمي المورد بواسطة القنطة، واحفظيه في درجة حرارة الغرفة داخل وعاء محكم الغلق.