- 1/2
- 2/2
سرطان المثانة هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، وعلى الرغم من احتمالية حدوثه في أي عمر هو غالبًا قابل للعلاج بدرجة كبيرة، ولكن، هذا النوع من السرطان قد يتكرر في المثانة حتى بعد علاجه.
لهذا السبب، وعادةً ما يحتاج الأشخاص المصابون بسرطان المثانة إلى فحوصات المتابعة لسنوات بعد العلاج للبحث عن سرطان المثانة، الذي قد يتكرر أو يتطور إلى مرحلة أعلى.
دم في البول، حيث يكون البول بلون أحمر فاتح أو بلون الكولا، وأحيانًا لا يبدو لون البول مختلفًا، لكن يتم اكتشاف الدم في البول أثناء الفحص المجهري للبول.
التبول المؤلم.
ألم في الحوض.
ألم في أسفل الظهر.
كثرة التبول.
كانت هذه تفاصيل خبر أعراض سرطان المثانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.