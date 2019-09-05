طرق مختلفة لارتداء البدلة المخملية تعرفي عليها

تفكر الكثير من الفتيات في الزي الأكثر راحة، وبالتأكيد لن يكون بنطال الجينز، أو فستان أسود LBD للمناسبات خاصة، "إنه بلا شك البدله المخملية، سواء كنتِ تبحثين عن مظهر متوهج أو شكل بنطال مستقيم، فهناك دائماً بدلة تناسب الجميع، غير أن الشعور الذي يمكنك الحصول عليه عندما ترتدي بدلة مخملية velvet suit مجهزة جيدًا أمر لا يصدق، هنا نعرض لكِ أفضل مظاهر البدل المخملية التي يمكنك أختيار ما يناسبك منها كما يمكنك التحكم فى خامتها بحسب الطقس".

بدلة مخملية ببنطال واسع

هذه البدلة ستناسب الخروجات المميزة، أو إذا كنتِ ستذهبين لسهرة فى الخارج مع صديقاتك، بالتأكيد سيكون مظهرك مختلفاً بشكل جيد.

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بدلة مخملية بنطال skinny

لديك اجتماع هام أو يوم مميز في العمل، جربي البدلة المخملية مع بنطال skinny وصندل بسيط بكعب أو حذاء كلاسيك مناسب للمكتب.

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بدلة بشكل البيجاما

مظهر البيجاما لم ينتهى ولكنها تراجعت قليلاً الفترة السابقة، يمكنك الأن ان تبدأي فى ارتدائها من خلال بدلة مخملية مميزة.

سترة blazer مخملية

إذا كنتِ لا تفضلين المظهر المخملي الكامل، يمكنك الاستعانة بسترة مخملية فقط، وستعطيكي نفس المظهر الرائع والمميز.

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