نسقي "البوت" هذا الخريف على طريقة نجمات هوليوود الأنيقة

حان الوقت تقريبًا لتتخلي عن صنادلك الصيفية لتحلّ محلها أحذية البوت الخريفية، ولأنَّ أفضل جزءٍ للاستعداد لفصلِ الخريف هو شراءُ حذاءٍ جديد، غالبًا ما تحرص النساء على شراء زوجٍ جديدٍ من أحذية البوت، لكونها من أنماط الأحذية التي تغازل إطلالةَ المرأة الخريفية.
ويمكنكِ ارتداءُ البوت مع بدلةٍ رياضيةٍ أثناء السفر على غرار ريهانا، أو مع بنطلون جينز وسترة بليزر على غرار نيكول كيدمان، أو حتى مع سترة جينز بنمط الفستان القصير على غرار آشلي غراهام.
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