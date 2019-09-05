طريقة عمل سمك الثعابين المقلي

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"سمك الثعابين المقلي" من الأطعمة التي يحبها الكثيرون، التي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز واللذيذ.
وفيما يلي خطوات تحضير سمك الثعابين المقلي، على طريقة الشيف الشربيني، الذي قدمها في برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة":
المقادير
سمك ثعابين
زيت
دقيق
ملح
ثوم
كمون
فلفل
خل
فلفل حار
ليمون
بقدونس
طريقة التحضير
- خلط الملح والفلفل والكمون والثوم والبقدونس والليمون والخل جيدا، حتى يصبح الخليط سائلا.
- تتبيل سمك الثعابين بذلك الخليط.
- وضع السمك المتبل في الدقيق، ثم قليه في زيت غزير.
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