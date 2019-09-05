دراسة: "بكتريا الأسنان" سبب ظهور شوائب الوجه

أكدت دراسة حديثة نشرتها مجلة "إن ستايل" الألمانية، أن شوائب البشرة قد ترجع إلى الأسنان، وذلك من خلال انتقال البكتريا من الفم إلى الدم بسهولة مسببة الإصابة بالتهابات.

وبحسب ما ذكره موقع "Daily Medical"، أن حشوات الأسنان قد تتعرض للتآكل وتنتشر داخل الجسم، ويتعامل معها الجسم أنها سمومًا ويحاول طردها عبر الجلد، وبالتالي تظهر البثور والشوائب على البشرة.

لذلك أكدت الدراسة أهمية العناية الجيدة بالأسنان، وتنظيفها بمعدل مرتين يوميًا مع استخدام خيط الأسنان بمعدل مرة يوميًا، والحرص على الفحص الدوري لدى طبيب الأسنان بمعدل مرتين في العام.