توجت قديسة بعد رحيلها بـ 19 عاما.. من هي الأم تريزا التي يحتفل العالم بعيد قداستها؟

"الفقراء رائعون.. الفقراء عظماء.. الفقراء كرماء.. وهذا يعطينا أكثر مما نقدمه إليهم".. كانت تلك أحد عبارات الأم تريزا، التي يحتفل العالم وخاصة المسيحي بذكرى وفاتها، اليوم، والتي يطلق عليه "عيد القديسة".

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبزر المعلومات عن الأم تريزا:

- اسمها الحقيقي آجنيس جونكزا بوجاكسيو ولدت عام 1910 لأبوين من أصل ألباني، بالعاصمة المقدونية التي كانت آنذاك جزءا من الإمبراطورية العثمانية.

- بدأت حياتها الدينية فس سن مبكر وتحديدًا وهي بعمر الـ 19 عاما ذهبت لأيرلندا للدراسة والتأهيل الديني، وفي عام 1929 تم إرسالها إلى الهند، حيث درست في مدرسة في دارجيلج باسم تيريزا، وفي عام 1946، انتقلت إلى كولكاتا لمساعدة الفقراء، وبعد عشر سنوات أنشأت المستشفيات ودارا للأطفال المهملين.

- أسست بما يعرف بـ "الإرساليات الخيرية" وذلك في عام 1950، والذي ساعدها على تحقيق شهرة عالمية لعملها في الأحياء الفقيرة كولكاتا.

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- وصلت الأم تريزا إلى القداسة بعد أن ساعدها في بلوغ تلك المرتبة تطويبها من جانب البابا يوحنا بولس الثاني.

- كانت الأم تيريزا قد أسست مؤسسة خيرية يعمل بها راهبات تدير 19 منزلا.

- في عام 1979 حصلت الراحلة على جائزة نوبل للسلام؛ نتيجة لأعمالها الإنسانية.

- توفيت عام 1997 عن عمر ناهز 87 عاما نتيجة قصور في القلب، وبعد 5 سنوات من وفاتها وتحديدًا في عام 2002، كشف الفاتيكان عن معجزة طبية للام تيريزا بعد أن شُفيت سيدة هندية من ورم في المعدة بعد صلاة الأم تيريزا من أجلها.

- تم تطويب تريزا كخطوة أولى للقداسة وذلك في عام 2003، وفي عام 2016 بحضر المئات من الراهبات العاملات في مؤسسة الإرساليات الخيرية بجانب 13 رئيس دولة أو حكومة، ليشهدوا لحظة منح بابا الفاتيكان للسيدةالتي حاربت الفقر بالحب والخير لتتوج "قديسة"، وهو أعلى الألقاب التي يطمح إليها رجال الدين المسيحي، وذلك بعد مرور حوالي 19 عاما على رحيلها.