محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن شوائب البشرة قد ترجع إلى الأسنان؛ حيث قد تنتقل البكتيريا من الفم إلى الدم بسهولة مسببة الإصابة بالتهابات وعدوى وأمراض أخرى، والتي من ضمن أعراضها ظهور بثور بالبشرة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن المعادن الموجودة في حشوات الأسنان قد تتعرض للتآكل وتنتشر داخل الجسم، ومن ثم يصنفها الجسم كسموم ويحاول طردها عبر الجلد، وبالتالي تظهر البثور والشوائب بالبشرة.

لذا أكدت "إن ستايل" على أهمية العناية الجيدة بالأسنان، وذلك من خلال تنظيفها بمعدل مرتين يوميا على الأقل مع استخدام خيط الأسنان بمعدل مرة يوميا، بالإضافة إلى تنظيف اللسان أيضا بواسطة كاشطة اللسان؛ نظرا لأن اللسان يعد مرتعا للبكتيريا.

ومن المهم أيضا إجراء فحوصات دورية لدى طبيب الأسنان بمعدل مرتين في العام.