تبادل الملابس أفضل من شرائها من أجل أسلوب حياة مستدام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
نعلم جميعا أنه يمكن عيش حياة أكثر استدامة بارتداء نفس الملابس لفترة أطول، بدلا من شراء ملابس كل موسم.
ولكن كيف يمكن أيضا إشباع الرغبة الملحة لشيء جديد في خزانة الملابس؟ جرب تنظيم حفل لتبادل الملابس مع الأصدقاء على سبيل التغيير.
يقوم كل شخص بإحضار ما بين خمس إلى عشر مفردات لمبادلتها. ومن المفيد أن يكون الأشخاص في نفس الحجم تقريبا وإلا لن يمكن مبادلة سوى الإكسسوارات.
ويفضل إحضار الأشياء التي لم تبل بعد أو التي بالكاد ارتديتها على مدار العام الماضي. ومن المحتمل أن تجد هذه الأشياء منزلا جديدة إذا ما كانت نظيفة وفي حالة جيدة.
وهناك معلومة أخرى، لا تبدأ بتبادل الملابس حتى يأتي الجميع وإلا سيشعر البعض بأنهم تعرضوا للخداع.
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