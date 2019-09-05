الجريب فروت له تأثير سلبي على مفعول هذه الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إن الجريب فروت له تأثير سلبي على مفعول بعض الأدوية؛ حيث إنه يحتوي على مواد تتعارض مع بعض العقاقير الطبية.
وأوضحت الغرفة أن هذا الأمر يسري على أدوية الانتصاب المحتوية على المادة الفعالة "سيلدينافيل" والأدوية الخافضة للكوليسترول المحتوية على المادة الفعالة "سيمفاستاتين" وأدوية ضغط الدم المحتوية على المادة الفعالة "أملوديبين" و"فيراباميل" والمنومات المحتوية على المادة الفعالة "زولبيديم".
لذا لا يجوز تناول الجريب فروت أو عصيره في حال تعاطي أحد هذه الأدوية.
ومن ناحية أخرى أشارت الغرفة إلى أن المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم والحديد تحد من مفعول بعض الأدوية كمستحضرات الغدة الدرقية وأدوية هشاشة العظام. لذا ينبغي تعاطي هذه الأدوية بواسطة ماء الصنبور.
وبالإضافة إلى ذلك، تحد الأغذية المحتوية على فيتامين K كالسبانخ والكرنب من مفعول الأدوية المعالجة لنزيف الدم.
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