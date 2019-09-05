طريقة عمل تارت بودينج الليمون الأيرلندي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري اليوم وصفة جيدة ورائعة لطفلك، بخطوات بسيطة يمكنك عمل تارت بودينج الليمون الأيرلندي، بحسب ما جاء في موقع "كوكباد": المقادير: ربع كوب من الدقيق ملعقة كبيرة من السكر ربع ملعقة صغيرة ملح -بودينج الليمون ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة -ربع كوب من السكر Advertisements - صفار بيض - بشر 4 ليمون -ربع كوب من الحليب -بياض بيض للتزيين -كريمة مخفوقة طريقة تحضير تارت بودينج الليمون الأيرلندي يسخن الفرن وتمزج جميع المكونات حتى يصبح ملمس العجين رملي، ثم يضاف الماء حسب الحاجة تفرد في الصينية، وتوضع الحشوة وتخبز في الفرن لمدة 30 دقيقة. - تترك لتبرد تماما، تزين بالكريمة المخفوقة وبشر الليمون وتقدم

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