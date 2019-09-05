طريقة عمل مكرونة محمرة

تعتبر المكرونة المحمرة، من أكثر الأصناف المفضلة لدى الكثيرين، سواء الأطفال أو الكبار، التي يمكنك تقديمها لأسرتك بطريقة بسيطة ومذاق شهى بعيدًا. ويقدم هُن طريقة عمل المكرونة المحمرة، بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي. المقادير مكرونة. طماطم. مرقة. صلصة طماطم. بصل. ثوم. ماء حسب الحاجة. زيت. زبدة. Advertisements ملح. فلفل. طريقة التحضير - حمري المكرونة في زيت غزير ثم ترفع. - افرمي البصل مع الثوم و يشوحوا في طاسة مع زبدة. - ضيفي مكعبات المرقة إلى الطاسة. - افرمي الطماطم في الكبة ثم ضيفيها مع الصلصة. - ضيفي قليل من الماء حسب الحاجة و قلبي جيدا واتركيه الخليط يتسبك. - ضيفي إليه المكرونة، واتركيها حتى تنضج في الصلصة ثم ترفع وتقدم بالهنا.

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