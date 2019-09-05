قد يشعر البعض برعشة في اليدين أو الإرهاق والشعور بالتعب المستمر وعدم انتظام في ضربات القلب، إلى جانب صعوبات في النوم، كل تلك الأعراض قد تؤول بأن الشخص مصاب فرط نشاط الغدة الدرقية.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية، وفقًا للموقع الطبي العالمي "مايو كلينيك".

هناك حالات بعينها تتسبب في حدوث فرط نشاط الغدة الدرقية والناتجة عن زيادة هرمون الثيروكسين "T4"، وتشمل داء جريفز (الدُّرَاق الجُحُوظِيّ)، وداء بلامر، وأخيرًا التهاب الغدة الدرقية.

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أولا داء جريفز (الدراق الجحوظي):

هو مرض مناعي ذاتي يتميز بتحفيز الأجسام المضادة التي ينتجها جهازك المناعي للغدة الدرقية، لتنتج كمية كبيرة من هرمون T4 وهذا هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بفرط إفراز الغدة الدرقية.

ثانيًا فرط نشاط العُقيدة الدرقية (الورم الغدي السمي):

يحدث هذا النوع من فرط إفراز الغدة الدرقية عندما تنتج واحدة أو أكثر من أورام الغدة الدرقية، كمية كبيرة من هرمون T4، الورم الغُدِّي هو جزء من الغدة قام بإحاطة نفسه وعزلها عن باقي الغدة مكوِّنًا كتلًا غير سرطانية (حميدة) والتي قد تسبب تضخم الغدة الدرقية.

ثالثًا التهاب الغدة الدرقية:

أحينًا ما قد تلتهب غدتك الدرقية بعد الحمل بسبب مرض في المناعة الذاتية أو لأسباب غير معروفة، ويمكن أن يتسبب المرض في تسرب هرمون الغدة الدرقية (الهرمون الدرقي) الزائد المخزَّن في الغدة إلى الدم، وقد تسبب بعض أنواع التهاب الغدة الدرقية الألم.