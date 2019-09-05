أسباب التهاب الغدة النكافية

"التهاب الغدة النكافية"، من الأمراض المعدية الشائعة، التي تصيب مختلف الفئات العمرية، وتؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق والصداع، وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة الروتينية.

وتقع الغدد النكافية بين الأذنين والفك، ويؤدي إلتهابها إلى تورمها بشدة، ما يستدعي تدخل الطبيب المختص، لتحديد الدواء اللازم.

وفيما يلي أسباب الإصابة بالتهاب الغدة النكافية وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

- انتقال الفيروس إلى جسد الإنسان، من خلال رذاذ الكحة المصاب، والذي يمكن أن يصيب الآخرين المقربين من المصاب أثناء الكحة.

- انتقال الفيروس أثناء عطس الشخص المصاب.

Advertisements

- استعمال أواني وملاعق وأدوات الطعام الخاصة بالشخص المصاب.

- استعمال فرشاة أسنان الشخص المصاب، والتي قد تحتوي على بقايا لُعابه الحامل للفيروس.