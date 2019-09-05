طريقة عمل أرز بالدجاج والمشروم

يمكنك طهي الأرز بأكثر من طريقة، ولتقديم وجبة متكاملة شهية لأسرتك يمكنك تجريب تلك الوصفة، وهي عبارة عن أرز بالدجاج والمشروم. المقادير أرز. صدور دجاج مخلية. مشروم. بصل مفروم. ثوم مفروم. بسلة. فلفل ألوان. زبد. Advertisements مرقة. ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير يشوح البصل والثوم في زيت على النار حتى يذبل. يضاف مكعب مرق وقطع الدجاج. تضاف البسلة والمشروم المقطع. يقلب الخليط ثم يضاف الأرز والماء. يضاف الملح والفلفل الأسود. يزين الطبق بالفلفل الملون.

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