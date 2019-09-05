تعتبر القشطية نوع من أنواع الحلويات غير المعروف، إلا أنه لها مذاق رائع، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل القشطية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الأيد". المكونات 3 كوب دقيق. نصف كوب قشطة بلدي. لبن. للعجن 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية. 1 ملعقة كبيرة سكر. رشة ملح. زيت للقلي. الوجه. Advertisements سكر بودرة. عسل أبيض. طريقة التحضير يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح. تضاف القشطة واللبن، ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة. تغطى العجينة وتترك لتتخمر. تقطع كرات وتقلي في الزيت. ترش بالسكر البودرة أو يضاف لها العسل.

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