"الصحة" العالمية: الحصبة تعاود الظهور في 4 دول

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الحصبة عادت للظهور في 4 دول أوروبية كانت تعتبر من قبل خالية من المرض وهى (ألبانيا وجمهورية التشيك واليونان والمملكة المتحدة).

يشار إلى أن الحصبة مرض معدي للغاية ويمكن أن يكون قاتلا ومن أعراضه السعال والحمى، وتعتبر الدول خالية من المرض في حالة عدم تسجيل أي حالة إصابة على مدى 12 شهرا متصلة في بعض المناطق المحددة.

وبحسب موقع "الكونسلتو"، فالحصبة مرض خطير يتسبب في وفاة كثير من الأطفال حول العالم، وتحديدًا تحت سن الخامسة، رغم توافر لقاح له، وتحدث نتيجة الإصابة بفيروس ينتمي إلى فصيلة الفيروسات المخاطانية.

تنتقل الحصبة للجسم عن طريق الاتصال المباشر مع الشخص المصاب أو الهواء، وتصيب الجهاز التنفسي، ثم تصل إلى بقية أجزاء الجسم، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي.

وعادة ما تصيب الحصبة الأطفال والحوامل والأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد هذا المرض، فضلًا عن أولئك الذين لم يكتسبوا مناعة ضد المرض عن طريق إصابتهم به في سن صغير، ويساهم سوء التغذية وعدم تناول كمية كافية من فيتامين أ في زيادة فرص الإصابة بالحصبة، ويتعرض أصحاب المناعة الضعيفة ومرضى الإيدز لهذه المشكلة الصحية بسهولة.

الأعراض الأولية للحصبة

- حمى تستمر 4: 7 أيام.

- سيلان الأنف.

- السعال.

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- احمرار العين والدموع.

- بقع بيضاء داخل الخدين.

- طفح جلدي على الوجه وأعلى العنق، ثم ينتقل إلى الجسم واليدين والقدمين، ويستمر 5: 6 أيام، وذلك في خلال 7: 18 يومًا من التعرض للفيروس

أعراض متقدمة للحصبة

- العمى.

- التهاب الدماغ وتورم.

- الإسهال الشديد، وما ينتج عنه من جفاف والتهاب بالأذن والتهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي.

مضاعفات خطيرة للحصبة

- تعرض الحوامل للإجهاض أو الولادة المبكرةز

- الوفاة.