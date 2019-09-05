تعاني الكثيرات من مشكلة ضعف الأظافر وتكسرها بشكل دائم، وهوما يجعلهن يبدون بمظهر غير لائق، حيث تسعى الكثير من الفتيات العناية بأظافرها، حتى لا تضعها في موقف محرج أمام الجميع.

وإليكِ طرق علاج ضعف الأظافر، بحسب موقع "مايو كلينيك".

التغذية السليمة

تعتبر التغذية السليمة طريقة فعالة للحصول على أظافر صحية، بعيدًا عن التكسر أو تقلمها، بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، إلى جانب تناول المكملات الغذائية التي تساعد في بناء الجسم وتقويته.

- ضرورة التخلي عن طلاء الأظافر، واستخدام الأظافر الصناعية التي قد تؤثر على صلابتها

Advertisements

- ضرورة اختيار صالون للأظافر، مع مراعاة استخدام الأدوات المعقمة.

- عِلاج الالتهابات أو العدوى الفطريّة مُنذ بداية ظهورها، ويتمّ ذلِك عن طريق مُراجعة الطبيب، لتشخيص الحالة والحصول على الأدوية والكريمات العلاجية المُناسبة.

- ارتداء جوارب تمتص العرق أو بدّل جواربك خلال اليوم، مع ضرورة اختيار الأحذية المصنوعة من مواد منفذة للهواء.

- طلاء الأظافر ببقايا الثوم والليمون أو الخل، بالإضافة لبعض الزيوت الجيدة الرائحة والفائدة، كزيت السمسم أو اللوز أو الخروع.