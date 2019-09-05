توجد العديد من المشاكل التي تؤثر على نمو الشعر منها التقدم في العمر، حدوث خلل في الهرمونات، النزول المفاجىء في الوزن وغيرها من الأسباب لذلك قدم موقع "authority nutrition"، وصفات طبيعية لتطويل الشعر.

جل الألوليفرا

يعمل جل الألوفيرا على التقليل من تساقط الشعر، لذلك يعمل على تحفيز نموه وتطويله، كما أنه يساعد في التخلص من القشرة.

ويتكون جل الألوفيرا من عصير الليمون، حيث تخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد، ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة تصل إلى 20 دقيقة، ثم اغسلي الشعر باستخدام الشامبو.

زيت إكليل الجبل

يعمل زيت إكليل الجبل على تحفيز نمو الشعر، حيث يزيد من قدرة بصيلات الشعر على إنتاج شعر جديد، ويتم وضع زيت إكليل الجبل على الشامبو الخاص بكٍ.

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عصير البصل

طبقى عصير البصل على فروة رأسك لمدة 15 – 20 دقيقة، ثم اشطفيه جيدا بالماء والشامبو. يمكن أيضا غلي البصل في الماء لبعض الدقائق من ثم استخدميه لشطف شعرك بعد أن يبرد.

بذور الحلبة وحليب جوز الهند

انقعي ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء لمدة 4-5 ساعات ثم اطحنيها مع القليل من الماء، واضيفي إليها ملعقتين صغيرة من حليب جوز الهند. طبقي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه.