"بطل مبتعوضش".. من هي سارة خليفة طليقة كهربا؟

"كان نفسي أقولك هتلاقي أحسن مني، بس الحق يتقال أنا بطل مبتعوضش".. رسالة غامضة دونتها الإعلامية سارة خليفة، طليقة محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك السابق، وأفيس البرتغالي الحالي، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

الأمر الذي فسره البعض على أنها تقصد "كهربا"، مُعلقين: "تقصدي كهربا"، و"عندك حق إنتي بطل".

وتصدرت "سارة" محركات البحث، على منصات "السوشيال ميديا" فور نشر الرسالة على الفور، متسائلين عنها، وعن قصة زيجتها باللاعب.

ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن طليقة اللاعب:

- عملت بالإعلام وقدمت برنامج "شباب ستار" عام 2012، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية.

- انضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

- شاركت في مسلسل ست كوم، حمل اسم "التكية".

Advertisements

- تألقت خلال تقديمها مهرجان القنوات الفضائية 2018، وأجرت العديد من اللقاءات الفنية.

- تزوجت اللاعب محمود كهربا، في 15 يونيو 2016، لعدة أشهر، قبل الانفصال.

- أقامت دعوى قضائية أمام محكمة اﻷسرة بزنانيري تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها إلزام محمود كهربا، بمصاريف نفقتها.

- أكدت أنها لم تطلب الطلاق من اللاعب، وأن الأخير طلقها غيابيا، وذلك خلال جلسة "دعوى نفقة الزوجية"، بمحكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.