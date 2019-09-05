تتميز الكفتة التونسي، بمذاقها اللذيذ وسهولة التحضير، وفي خطوات سريعة، يمكنك تقدميها لأسرتك مع الأرز والخُضار السوتيه الشهي.

مكونات الكفتة التونسي

لحم ضأن مفروم.

فصان ثوم.

بصل.

فلفل أسود.

ملح.

لباب الخبز "لتماسك الخليط".

بيضتان.

بقدونس مفروم.

دقيق.

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زيت للقلي.

طريقة عمل الكفتة التونسي

في الكبة الكهربائية افرمي اللحم جيدًا مع البقدونس والبصل، والثوم، مع لُباب الخبز.

اخفقي البيض، واخلطيه مع الملح، والفلفل الأسود.

قسمي الخليط إلى كُرات، واغمريها بخليط البيض، ثم في الدقيق.

اقلي الكفتة في الزيت، حتى تصبح باللون الذهبي.