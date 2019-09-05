وصفات طبيعية بالقهوة للعناية بالبشرة

تعد القهوة واحدة من أبرز المكونات الطبيعية، التي يمكن استخدامها في تحضير العديد من الوصفات للعناية وحماية البشرة، فينصح بها العديد من خبراء التجميل، والعناية بالبشرة.

ويقدم "هن" 3 وصفات طبيعة بالقهوة للعناية بالبشرة:

لتقشير البشرة

تعتاد العديد من الفتيات، على استخدام المُقشرات الكيماوية، لإزالة الجلد الميت من البشرة، الأمرالي قد يضرها على النحو البعيد.

وكانت خبيرة التجميل نانيس سليم، نصحت باستخدام ماسك القهوة، كوصفة طبيعية آمنة على بشرتك.

المكونات

ملاعق طعام من بقايا القهوة

ملعقة من العسل

ملعقتي طعام زبادي طبيعي.

التحضير

اخلطي المكونات جيدا، ثم ضعيه على الوجه، عدا المنطقة الحساسة حول العين.

حركي الخليط بحركات دائرية بأصابعك، دون الضغط على البشرة.

اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

كرري هذه العملية مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.

لنضارة ولمعان البشرة

كان موقع the beauty madness سلط الضوء، على قناع "القهوة" للتخلص من شوائب البشرة والحصول على لمعان ونضارة مميزة.

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المكونات

3 ملاعق صغيرة قهوة داكنة

2 ملعقة صغيرة عسل أبيض

فقط اخلطي المكونات جيدًا، واتركي القناع على البشرة لمدة دقيقتين بعد توزيعه باستخدام الأصابع أو الملعقة، ثم يغسل بماء بارد.

لعلاج الحبوب

يمكن لمكعبات القهوة المثلجة، الحفاظ على نضارة البشرة، وعلاج الحبوب.

المكونات

1/4 كوب من حبوب القهوة

3 ملاعق من الشاي الأخضر

ملعقتان الزنجبيل المبشور

كوب و1/4 من زيت جوز الهند

طريقة تطبيقه

أحضري وعاء عميق، واخلطي المكونات السابقة جيدًا.

ضعيها في قوالب من الثلج، واتركيها بالفريزر حتى تتجمد.

نظفي وجهك ومرري عليه مكعبات الثلج يوميًا.