تصنيف مدن العالم من حيث وقت وصول الموظفين للعمل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

إذا لم تكن من محبي الاستيقاظ مبكرا فالحياة في العاصمة الأمريكية واشنطن أو هونج كونج قد تلائمك.

يبدأ متوسط صباح الموظفين 10:30 صباحا في هاتين المدينتين، بحسب دراسة جديدة بشأن التوازن بين العمل والحياة أجرتها شركة "كيسي" ومقرها بروكلين، التي تطور أدوات رقمية لتيسير أماكن العمال ومراقبتها.

ويأتي بعدهما العاصمة الألمانية برلين والمدينة الأمريكية هيوستون حيث يميل الموظفون لوصول العمل قبل العاشرة صباحا بقليل.

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وقد يود محبو الاستيقاظ مبكرا التفكير في سان دييجو حيث متوسط موعد الوصول للعمل هو 08:09 صباحا. فيما يصل موظفو المدن الأمريكية بوسطن وسان فرانسيسكو وكليفلاند قبل 0830 صباحا في المتوسط.

وبالطبع موعد وصول العمل هو أحد مكونات التوازن بين العمل والحياة. وتشير الدراسة أيضا إلى إحصائيات بشأن متوسط ساعات العمل ومدة الذهاب والعودة ومدة العطلات وإجازات الأمومة المعروضة ومستويات المساواة بين الجنسين والمثليين ومدى ملائمة المدينة للحياة.

وكانت هلسنكي المدينة التي حققت المرتبة الأولى في التوازن بين الحياة والعمل بشكل عام. ويميل الموظفون للوصول إلى العمل في العاصمة الفنلندية هلسنكي الساعة 09:07 صباحا، يليها مدينة ميونخ الألمانية والعاصمة النرويجية أوسلو.

وفي مؤخرة القائمة تأتي العاصمة الماليزية كوالامبور والعاصمة اليابانية طوكيو والعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس. ورغم أن متوسط موعد وصول الموظفين للعمل يعتبر متأخرا كثيرا، فإن واشنطن العاصمة احتلت المرتبة الثالثة لأكثر مدينة منهكة في العمل بعد طوكيو وسنغافورة.