أخطرها الأورام.. 3 حالات تستوجب إجراء عملية زراعة الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:
يلجأ الأشخاص المصابون بتليف الكبد في بعض الأحيان إلى إجراء عمليات لزراعة الكبد، بعد فشل التدخلات الطبية الأخرى في احتواء التليف، أو الأمراض الأخرى في الكبد.
ويقول خبراء الصحة إن عمليات زراعة الكبد قد تنجح في بعض الأحيان، وقد تحدث مشكلات في أحيان أخرى يمكن أن تهدد حياة المريض.
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