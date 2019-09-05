تعاني الكثير من السيدات من تكرار أطباق بعينها على السفرة ، ولذلك تبحث دائما عما هو جديد وسهل التحضير، ولذلك ينصح بطبق صلصة الدقوس الساخن لتوافر مكوناته وسهولة إعداده. وتقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل الدقوس الساخن على طريقة الشيف غادة التلي. مقادير الدقوس الساخن: 2 طماطم مبشورة. ملعقة كبيرة صلصة طماطم. ثوم مهروس. كزبرة خضراء. Advertisements فلفل حار. مكعب مرقة. 2 ملعقة كبيرة زيت. ليمون. ملح. طريقة تحضير الدقوس الساخن: -ضعي الزيت في وعاء على النار ثم ضيفي الثوم وشوحيه. -ضيفي الفلفل الحار ومكعب المرقة وليمون ثم ضيفي الطماطم المبشورة. - ضيفي صلصة الطماطم، وتبليهم بالملح ثم ضيفي الكزبرة واتركيها لتتسبك قليلا ثم قدميها.

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