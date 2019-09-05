طريقة عمل الشباكية

الشباكية حلوى مغربية المنشأ، وهي لذيدة وشهية، يحبها الكبار والصغار، كما أنها سهلة وسريعة التحضير. مقادير الشباكية كيلو دقيق. كوب زبدة ذائبة. نصف كوب زيت. نصف كوب زيت زيتون كوب سمسم محمص مطحون. ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. خميرة فورية. ملعقتين صغيرتين يانسون . ملعقتين صغيرتين شمر مطحون. نصف كوب لوز مطحون ناعم. صفار بيضتين. 4 ملاعق كبيرة خل. رشة ملح. 4 ملاعق كبيرة ماء زهر. Advertisements كوب ماء. زعفران. نصف باكو بيكنج بودر. زيت للقلي. للوجه عسل نحل. سمسم محمص. اخلطي في العجان الدقيق والسمسم واللوز والخميرة والبيكنج بودر والشمر والينسون وصفار البيض والزبدة والزيت، وزيت الزيتون والقرفة والخل وماء الزهر والزعفران مع كمية الماء الدافىء. افردي العجينة جيدًا. قطعي العجينة شرائح رفيعة وتشكل بأشكال الشباكية. اقليها في الزيت. ضعيها في العسل، ثم ضعيها في مصفى. ثم رشي عليها السمسم، وقدميها.

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