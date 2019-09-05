الامارات | «سيدة البحر».. أسطورة سعودية بالأبيض والأسود

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدة البحر».. أسطورة سعودية بالأبيض والأسود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي فيلم «سيدة البحر»، أحدث الإنتاجات السينمائية من شركة «إيمج نيشن أبوظبي»، بنجاح لافت، وإقبال جماهيري، خلال عرضه في مهرجان البندقية السينمائي الدولي ضمن مسابقة «أسبوع النقاد».

ويمثّل فيلم «سيدة البحر» أول فيلم روائي طويل للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، وتُقدم أحداثه في إطار أسطوري يستكشف قضية التغيير الواقع على دور المرأة في المجتمع من خلال قصّة خيالية لفتاة صغيرة تقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى التقاليد التي تتبعها قريتها، والتي تتمثّل في تقديم الإناث من أطفالهم لمخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.

وصُوّرت أحداث الفيلم، المستوحى من فيلم قصير للمخرجة نفسها حائز العديد من الجوائز، في سلطنة عُمان، حيث توافرت المناظر البحرية والبيئة الصخرية التي تعكس أجواء الفيلم الخيالية الساحرة وتلائم نمطه الأبيض والأسود.

واختير فيلم «سيدة البحر» ضمن قائمة الأفلام السبعة المشاركة في مسابقة «أسبوع النقاد» بمهرجان البندقية.

من ناحيتها، قالت مؤلفة ومخرجة فيلم «سيدة البحر»، شهد أمين، إن «الفيلم يصور تجارب عايشتها أنا شخصياً وكثيرات من النساء حول العالم في معركتهن لكسر قيود التقاليد الاجتماعية، وذلك من خلال أسلوب رمزي مبهر. وعلى الرغم من أحداثه الخيالية التي لا ترتبط بفترة زمنية محددة، إلا أن الفيلم يتناول قضايا وموضوعات معاصرة نُسجت أحداثها بين الواقع والخيال ويتبع أسلوب الخيال الشعري في سرد القصّة التي تتحدد ملامحها عبر الصور المجازية والأسلوب الأدبي الشهير المعروف بالواقعية السحرية».

وأشارت إلى أن الفيلم يأتي نتاجاً لجهد جماعي متميز ومسيرة عمل إبداعية.

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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمحتوى الأفلام في «إيمج نيشن أبوظبي»، بن روس: «يعد اختيار (سيدة البحر) ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة، إنجازاً وشهادة جديدة على تطور صناعة الأفلام العربية ونجاحها في اكتساب زخم متزايد على الساحة الدولية». وأضاف أن «(إيمج نيشن أبوظبي) تفتخر بدورها المحوري في دعم مواهب صنّاع الأفلام من أمثال شهد، الذين يتبعون طرقاً جديدةً وأساليب مبدعة في سرد القصص الخيالية والرمزية. ولدينا حالياً مجموعة واسعة من المشروعات الفنية المقبلة لعدد من المواهب الشابة التي تتناول موضوعات متنوعة بأساليب مختلفة».

يشار إلى أن الفيلم قام ببطولته كل من الممثّلة بسيمة حجّار (في دور حياة)، وأشرف برهوم (بطل أفلام كوريولانوس، وصراع الجبابرة، والمملكة)، ويعقوب الفرحان (بطل مسلسلات «اختراق» و«بدون فلتر» و«حب بلا حدود»)، وفاطمة الطائي (بطلة مسلسل «قلب العدالة» من إنتاج «إيمج نيشن أبوظبي»).

عن صانعة العمل

ولدت الكاتبة والمخرجة شهد أمين وترعرعت في مدينة جدّة السعودية، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الإنتاج المرئي والدراسات السينمائية من جامعة غرب لندن، كما تحمل شهادة في تأليف السيناريوهات. من أفلامها القصيرة «موسيقانا» و«نافذة ليلى».وعُرض فيلمها القصير «عين وحورية» (2013) للمرة الأولى في مهرجان دبي السينمائي الدولي. ويعد «سيدة البحر» أول فيلم روائي طويل من إخراجها.

شهد أمين:

• «الفيلم يصور تجارب عايشتها أنا شخصياً وكثيرات من النساء حول العالم في معركتهن لكسر القيود».