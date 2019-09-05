الامارات | 8 يافعات من الإمارات يصلن قمة «كلمنغارو»

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 يافعات من الإمارات يصلن قمة «كلمنغارو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت ثماني يافعات من منتسبات «سجايا فتيات الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، من الوصول إلى قمة جبل «كلمنغارو» الشهيرة، التي تعدّ الأعلى في القارة الإفريقية، لتسجل «سجايا» إنجازاً جديداً يُضاف إلى قائمة نجاحاتها.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مديرة «سجايا»: «يحمل هذا الإنجاز الجديد رسالة مهمة مفادها أن مسيرة المرأة نحو قمة عطائها تحتاج إلى الجرأة والشجاعة والصبر، إلى جانب الثقة بالنفس والقدرات الذاتية والعمل كفريق واحد».

وتابعت القاسمي: «في هذه المغامرة تحفز الفتيات الأخريات على المشاركة في النشاطات غير العادية التي تنظمها (سجايا) وغيرها من المؤسسات، التي تسعى إلى تسهيل مشاركة الشباب والفتيات في فعاليات داخل الدولة وخارجها».

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وأضافت: «في العام الماضي تسلق فريق (سجايا) قمة جبل (توبقال) في المغرب، وبعد أن وضعنا علم الإمارات على قمة (كلمنغارو) هذا العام، نخطط لمزيد من المنجزات المماثلة خلال الأعوام المقبلة، لإتاحة المجال أمام المزيد من الفتيات الراغبات في المشاركة».

وتمكنت ست فتيات من المنتسبات من الوصول إلى قمة جبل كلمنغارو في تمام الساعة 10:05 صباحاً، وتبعتهن نور جاسم، التي وصلت 11:17صباحاً، ومن ثم شوق، التي وصلت في تمام الساعة 12:47 صباحاً.

وكان فريق المتسلقات قد خضع لتدريب مكثف تحت إشراف نخبة من الرياضيين ومحترفي تسلق الجبال ذوي الخبرة قبل انطلاقهن لرحلة تسلق جبل كلمنغارو، وشمل التدريب مهارات التسلق والسلامة والإسعافات الأولية وكيفية التصرف في الأوقات الصعبة، إلى جانب إرشادات حول كيفية الحفاظ على النشاط والصحة أثناء التسلق.