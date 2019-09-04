صور.. بـ«ملابس مكشوفة» وحضور فني.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها في أحد البارات

شاركت الفنانة منة فضالي، مُتابعيها بصور عدة، خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 36، أمس، بمشاركة بعض الأصدقاء ونجوم الفن، أبرزهم الفنانة لقاء سويدان، والفنان نيكولا معوض.

ونشرت "منة" صور عدة من الاحتفال، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "عيد ميلادي، شكراً جزيلاً لجميع أصدقائي الذين احتفلوا معي، بحبكم جميعًا".

إطلالة منة

Advertisements

وتألقت "منة" خلال الحفل بسترة حمراء، من الستان اللامع، بتوقيع مصممة الأزياء، "نجوى زهران"، جاءت بتصميم الـ "وان شولدر" مع موديل الـ "ستوميك"، حيث كشفت عن بطنها، ولها "اكستنشن" طويل من الخلف والجانبين.

كما ارتدت بنطلون جينز فاتح، وحذاء أحمر، واعتمدت على الشعر المُنسدل.

واعتادت الفنانة منة فضالي خلال أشهر الصيف الجاري، مُشاركة مُتابعيها بأدق لحظات عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

يذكر أن أحدث أعمال "فضالي" كان مشاركتها بالمسلسل الشهير "قيد عائلي".