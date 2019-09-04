تؤدي لتورم الوجه.. أسباب الإصابة بمتلازمة الطعام الصيني وطرق علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
يعاني البعض من الصداع والتعرق وغيرها من الأعراض عند تناول الطعام في أحد المطاعم الصينية، ويبدو الأمر عاديًا، إلا أن هناك تفسير طبي لهذه الحالة، والتي تعرف باسم "متلازمة المطعم الصيني".
ويقول خبراء الصحة إن معدو الطعام الصيني يضيفون إليه الجلوتامات أحادي الصوديوم وهي مادة تعزز النكهة الموجودة به، وعادة ما تستخدم في المطاعم الصينية والمأكولات المعلبة، وتسبب تلك المادة ظهور الأعراض السابقة على متناولي الطعام الصيني، والذي يضاف إليه كمية وفيرة من هذه المادة، وفقًا لموقع "Medical news today".
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