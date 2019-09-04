منها الحالة النفسية.. 10 أسباب للإصابة بضيق التنفس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

يصاب بعض الأشخاص، أحيانًا، بضيق التنفس دون معرفة السبب الحقيقي للإصابة بهذه الحالة التي قد تكون علامة على الإصابة بمشكلات صحية خطيرة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية المعدل الطبيعي للتنفس في جسم الإنسان، والأمراض التي يشير لها ضيق التنفس، ومضاعفاتها.

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