كل ما تريدين معرفته عن تقنية "الديرما بلانينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تلجأ بعض النساء لتقشير بشرتهن باستخدام العديد من الطرق الطبيعية والمستحضرات التجميلية للتخلص من الجلد الميت، والحصول على بشرة صحية ونضرة، ولكن تلك الطرق تحتاج للمواظبة عليها لفترة طويلة وقد لا تأتي بالنتائج المطلوبة.

يستعرض لكم "الخليج 365"، كل ما تريدين معرفته عن أحدث تقنيات تقشير البشرة في جلسة واحدة باستخدام "الديرما بلانينج"، التي انتشرت في مراكز التجميل خلال الشهور الأخيرة.

قالت الدكتورة علا رأفت، استشاري الأمراض الجلدية وجراحة التجميل، إن الديرما بلانينج، هي تقنية حديثة عبارة عن استخدام شفرة حلاقة مخصصة لإزالة الجلد الميت والطبقة الخارجية لبشرة الوجه، مما يجعلها ناعمة ونضرة، كما يسهل عملية امتصاصها منتجات العناية بها والكريمات المرطبة.

Advertisements

يستخدم إجراء الديرما بلانينج لعلاج التفاوت الجلدية والتصبغات، وآثار حب الشباب، ويساعد ايضا على التخلص من المسامات الواسعة، والجلد الميت، والقضاء تدريجيا على الخطوط الرفيعة والتجاعيد، واستفادة البشرة بعد الجلسة بالفيتامينات والمستحضرات العلاجية بشكل أفضل.

الديرما بلانينج مناسبة لأصحاب البشرة الجافة والتي تعاني من آثار حب الشباب، وآمن للحوامل والمرضعات اللاتي لا يمكنهن اللجوء للتقشير الكيميائي ومستحضرات التجميل.

وأكدت علا رأفت، أن استعمال الشفرة آمن، فهي غير حادة ولا تجرح البشرة، ويمكنك ممارسة المهام اليومية بعد الجلسة مباشرة، فهو علاج فعال لا يتضمن استخدام أي مواد كيماوية قد تؤذي البشرة.

تستغرق جلسة الديرما بلانينج من 30 إلى 40 دقيقة، ويتم استخدام معقم صغير وشفرة للتخلص من خلايا الجلد الميت، ثم يوضع على البشرة الكريمات المرطبة والفيتامينات، وتبدأ سعر الجلسة من 500 إلى 2000 جنية، حسب المواد المستخدمة للبشرة.