الجدل يكسب صاحبة "أكبر عيون في العالم" مزيدا من الشهرة: ده حقيقي ولا خيال؟

عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت ماريا أوز دهشة المستخدمين، بسب ما ينشر عليها من صورها بسبب كبر حجم عيونها حتى لقبت بـ"صاحبة أكبر عيون" وبين تصديق أنها واقعية ومفبركة اختلف المتسخدمون، ولكن حالة الجدل زادت من متابعيها ووسعت من مجال عملها.

وصل جمهور ماريا لـ121 ألف على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأصبحت المشاجرة الإلكترونية قائمة دوما، بين من يصدقونها ويقولون "عيون ماريا واقعية وهي تملك أكبر عيون في العالم"، ومن يكذب تلك المقولة، ويقول إن "عيون ماريا تبدو كبيرة بشكل غير طبيعي، على الأقل في بعض صورها.

تعمل ماريا أوز جرافيك ديزاينر أو "فنانة بصرية" وتنشر أحيانًا صورًا محررة لنفسها، إما برقبة طويلة للغاية أو بعيون مختلفة الألوان، ما يدعم فكرة كذبها بشأن عيونها، وتلك الادعاءات تحدث عنها ماريا لموقع "بيوتي هب".

تقول ماريا، "عيونها طبيعية ولم أشعر بالصيق من الانتقاض، ومن الذين يتهمونني بتزييف مظهرهي لجذب الانتباه".

وروت بداية التقاطها الصور ونشرها، "بدأت في التقاط الصور في عام 2016، حاولت الطبخ لكن شعرت بالملل، لذلك جربت التصوير والفيديو ونشر تلك المواد المصورة".

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وتضيف، "حسنت مهاراتهي تدريجياً، وبعدها أنشئت صفحتي علي إنستجرام، وبدات في نشر الصور والفيديوهات، حتى عملت مع علامات تجارية مثل Elle Magazine، Bulgari، Atlas". وتحلم ماريا بفتح شركتها الخاصة لإنتاج الفيديو.

واختتمت: "النجاح لم يحدث بين ليلة وضحاها، لكن جاء تدريجياً".