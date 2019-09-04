رسالة نارية من طليقة كهربا: "أنا بطل مبتعوضش"

بفستان فاتح قصير، وجهت الإعلامية سارة خليفة، طليقة محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك السابق، وأفيس البرتغالي الحالي، رسالة نارية لأحد الأشخاص، فسرها البعض على أنها تقصد "كهربا".

وقالت "سارة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كان نفسي أقولك هتلاقي أحسن مني، بس الحق يتقال أنا بطل مبتعوضش"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين مُعلقين: "تقصدي كهربا"، و"عندك حق انتي بطل".

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انفصال سارة عن كهربا

كانت المذيعة سارة خليفة أقامت دعوى قضائية أمام محكمة اﻷسرة بزنانيري تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها إلزام محمود كهربا، بمصاريف نفقتها، مدعية أنها لا تعلم طلاقها منه.

طليقة كهربا في محكمة الأسرة: "والله ما أعرف إنه طلقني غيابي"

وقالت سارة إنها تزوجت من اللاعب بموجب العقد الشرعي المؤرخ في 15 يونيو 2016، ومنذ فترة امتنع كهربا عن اﻹنفاق عليها.