معاناة صديقتها من أوجاع السرطان، وسقوط شعرها وتغير ملامحها كان دافعا لها لإطلاق مبادرة مهمتها تجميل وجوه محاربات المرض الخبيث، وبالفعل اتخذت خطوتها الأولى.
أطلقت عبير النجار خبيرة التجميل، مبادرة تبدأ عملها من المستشفيات، لتجميل العرائس، بأدوات تجميل طبيعية، لا تحتوي على مواد كيماوية، بحسب حديثها لـ"هن".
ومن المقرر أن تجري "عبير" زيارات عدة لمستشفيات علاج السرطان بالمجان، أبرزها مستشفى 57357 في الرابع عشر من الشهر الجاري، ومن ثم مستشفى بهية لتجميل مريضات سرطان الثدي.
وقالت في بيان صادر عنها، اليوم، إنه من المقرر أن يرشح كل مستشفى، ثلاث سيدات ممن تتناسب حالتهن الصحية، لإخضاهن لمراحل التجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر البداية من "57357" و"بهية".. عبير النجار تطلق مبادرة لتجميل مريضات السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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