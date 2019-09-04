الامارات | الأكثر أناقة في 2019.. ممثلة هندية وزوجها الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر أناقة في 2019.. ممثلة هندية وزوجها الأميركي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا وزوجها نجم البوب الأميركي نيك جوناس لقب الأكثر أناقة في 2019 من مجلة بيبول، في أول مرة في تاريخ المجلة يتقاسم زوجان هذا اللقب.
وتصدرت تشوبرا (37 عاماً)، التي كانت ملكة جمال العالم وحققت شهرة في هوليوود وبوليوود، وجوناس (26 عاماً) القائمة السنوية للمشاهير الأكثر أناقة التي تصدرها المجلة والتي شملت هذا العام الممثل بيلي بورتر وبطلة التنس سيرينا وليامز، بالإضافة إلى رائدات عالم الأناقة مثل جنيفر لوبيز وليدي جاجا وسيلين ديون.
وقالت أندريا لافينثال مديرة قسم الأناقة والجمال في المجلة «هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يكون فيها رجل أو زوجان في قائمة المراكز العشرة الأولى، ناهيك عن حصولهما على لقب الأكثر أناقة. لكننا شعرنا بأن هذين الاثنين يستحقانه».
وتزوجت تشوبرا من جوناس في نيودلهي في ديسمبر عام 2018 ليصبحا من أشهر الأزواج في العالم.
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