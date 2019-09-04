الامارات | نجل «الزعيم»: عادل إمام يعود إلى «فلانتينو»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل «الزعيم»: عادل إمام يعود إلى «فلانتينو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد فترة تأجيل وتوقف، عاد الفنان عادل إمام إلى تصوير مسلسل «فلانتينو» الذي كان مقرراً طرحه في رمضان الماضي.

ونشر نجل «الزعيم» المخرج رامي إمام صورة تجمعه بوالده خلال كواليس العمل، مشيراً عبر حسابه على «إنستغرام» إلى عودة الفنان عادل إمام إلى تصوير المسلسل، الذي كتبه الشاعر أيمن بهجت قمر، مجدداً.

وتفاعل متابعو رامي إمام مع عودة «الزعيم»، معربين عن بسعادتهم بانطلاق تصوير المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين. وأكد البعض أن رمضان كان ناقصاً بسبب غياب نجمهم المحبوب عادل إمام.

